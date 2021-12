Giancarlo Giannini ricorda Lina Wertmüller, scomparsa oggi a 93 anni. “Grazie a lei una stella a Hollywood” (Di giovedì 9 dicembre 2021) La scomparsa di Lina Wertmüller ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo del cinema italiano. A seguito dell’annuncio della morte in tanti hanno voluto ricordarla; tra questi c’è anche Giancarlo Giannini, attore lanciato proprio dalla stessa Wertmüller. Lina Wertmüller si è spenta oggi all’età di 93 anni, come riferito da un amico di famiglia, la regista se ne è andata circondata dagli affetti a lei più cari. Giancarlo Giannini ricorda l’incontro con Lina Wertmüller “È stata la persona più importante che io abbia incontrato nella mia vita“, così in un’intervista al ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ladiha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo del cinema italiano. A seguito dell’annuncio della morte in tanti hanno volutorla; tra questi c’è anche, attore lanciato proprio dalla stessasi è spentaall’età di 93, come riferito da un amico di famiglia, la regista se ne è andata circondata dagli affetti a lei più cari.l’incontro con“È stata la persona più importante che io abbia incontrato nella mia vita“, così in un’intervista al ...

Advertising

0c2327c8323f43d : RT @Iperbole_: Si è spenta l'immensa #LinaWertmüller. In eredità, ci lascia tanti capolavori, ma sono legato in particolare ad una pellico… - LoveSud2 : RT @ParoleCristiane: La fede non è facile da spiegare nemmeno ai credenti: è un dono grandissimo da coltivare. Se ce l?'hai non ti fa più p… - blankaut : Giancarlo Giannini, Lina Wertmüller & Leonardo Dicaprio. Cannes, 22 maggio 2019. - LucaMagni1 : RT @blankaut: Lina Wertmuller con Giancarlo Giannini e Mariangela Melato - motionmeup : RT @blankaut: Giancarlo Giannini, Lina Wertmüller & Mariangela Melato. durante la registrazione del film 'Travolti da un insolito destino n… -