GfVip | tra Dayane Mello e Rosalinda Cannnavò è finita in disgrazia | dopo le molestie in diretta

Vi ricordate l'amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò? Ora tutto è al capolinea. Le due donne, concorrenti del Gf vip, non si parlano più. Cosa è accaduto? Addirittura, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò non si seguono più su Instagram. Sembrerebbe un gesto estremo. Tra l'altro la Cannavò, conosciuta in arte come Adua Del Vescovo, nella casa del Gf vip ha conosciuto Andrea Zenga ed ha trovato il vero amore: i due convivono a Milano. Dayane, invece, è stata travolta dallo scandalo al reality brasiliano la Fazenda (stile Gf vip) dove sarebbe stata molestata a sua insaputa da Nego Do Borel - che continua a negare. Immagini molto forti che mostrano la Mello provata dall'alcol. Gabriele Parpiglia racconta su Instagram che ...

