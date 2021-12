Formula 1 - GP Abu Dhabi | sfida finale

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Lo spettacolo della1 torna in scena questo fine settimana, con l'ultimo appuntamento del Mondiale: domenica, a Yas Marina, si corre il Gran Premio di Abudecisiva. Solo alla fine del Gran Premio di Abudi domenica conosceremo il nome del campione del mondo 2021 di1. Max Verstappen e Lewis Hamilton si giocano tutto in una gara: i due contendenti arrivano infatti a pari punti, dopo una lunga stagione che rimarrà certamente negli annali per spettacolo e polemiche. L'unica altra volta in cui due piloti si sono presentati a pari punti all'ultima di campionato è stato nel 1974: è successo con Clay Regazzoni ed Emerson Fittipaldi. Dopo gli scontri di Jeddah, tutti auspicano a un duello pulito tra Verstappen e Hamilton. Per evitare scene come quelle di domenica scorsa, la ...

Advertising

SkySportF1 : Hamilton-Verstappen, @delpieroale e @PaoloCond si pregustano il duello in conferenza ? L’ultima tappa del Mondiale… - Corriere : Hamilton-Verstappen: il duello finale che resterà nella storia - SkySportF1 : F1, GP Abu Dhabi: nella testa di Hamilton e Verstappen, aspettando il duello finale #SkyMotori #F1 #Formula1… - andreastoolbox : F1 Abu Dhabi, Ricciardo: tatuaggio di Fernando Alonso sul braccio | Sky Sport - SkySportF1 : F1, Abu Dhabi: Ricciardo si tatua la faccia di Alonso su un braccio! 'Bellissimo'. FOTO #SkyMotori #F1 #Formula1… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Abu

Lewis Hamilton ha parlato alla vigilia del weekend del GP diDhabi , ultimo appuntamento della stagione 2021 di1 . Queste le parole del pilota inglese della Mercedes: 'Siamo in un territorio nuovo come team, che non è mai stato raggiunto da nessuno,...Pugno duro della Federazione in vista del Gran Premio diDhabi, appuntamento finale e decisivo della stagione 2021 di1. La FIA infatti ha deciso che prenderà provvedimenti importanti qualora vedrà comportamenti scorretti da parte dei due ...Pronostici GP Abu Dhabi 2021, ultimoGran Premio dell'anno. A Yas Marina Lewis Hamilton e Max Verstappen si giocano il titolo.Max Verstappen e Lewis Hamilton si presentano in pista a pari punti nell'ultima gara del campionato. Ecco le novità di quest'anno e come seguire l'evento in TV ...