F1, un duro Verstappen: "La FIA mi penalizza, mi tratta diveramente da altri piloti" (Di giovedì 9 dicembre 2021) Max Verstappen, intervenuto ai microfoni di Sky Sport inaugura lo scontro con Lewis Hamilton prima dell'ultimo e decisivo GP del Mondiale, ad Abu Dhabi: "Chiaramente sono penalizzato. Vengo trattato in modo diverso rispetto ad altri piloti. Vengo penalizzato e gli altri se la cavano. Ho già pagato un sacco di multe alla Fia, cena e buon vino. Non non sono affatto a disagio. Sono felice di essere qui e di fare del mio meglio. Abbiamo avuto una grande stagione come squadra. Vogliamo finirla con stile. Tra me e Hamilton è sempre difficile fare paragoni. Non ci siamo dati le macchine l'uno dell'altro. Sono me stesso. Ha funzionato in tutta la mia carriera". SportFace.

