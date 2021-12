F1 | il GP di Abu Dhabi sarà in tv in chiaro su TV8 Orari e programma del fine settimana

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 dicembre 2021) 21 gare non sono bastate per designare il nuovo Campione del Mondo di Formula Uno, quindi bisognerà attendere fino a domenica 12 dicembre per scoprire chi avrà la meglio tra Max Verstappen e Lewis Hamilton in una delle sfide per il titolo più cattive e spettacolari di tutti i tempi. I due grandi protagonisti della stagione 2021 si presentano all’ultimo GP di Abucon lo stesso numero di punti in classifica generale (era successo solo una volta in passato, nel 1974), anche se l’olandese della Red Bull è virtualmente leader grazie ad una vittoria di tappa in più (9 a 8) rispetto al rivale. Tutte le sessioni del weekend di gara ad Abuverranno trasmesse integralmente in diretta tv su Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e Now TV, mentre su TV8possibile seguire inqualifiche e gara in ...