Embraco: via a licenziamenti collettivi dal 23 gennaio (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Tribunale fallimentare di Torino ha riaperto la procedura di licenziamento collettivo per tutti i lavoratori della ex Embraco. A partire dal 23 gennaio, i 377 addetti andranno in Naspi. Lo rendono ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Tribunale fallimentare di Torino ha riaperto la procedura di licenziamento collettivo per tutti i lavoratori della ex. A partire dal 23, i 377 addetti andranno in Naspi. Lo rendono ...

Advertising

CorriereTorino : Ex Embraco, licenziamenti collettivi dal 23 gennaio - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Ex Embraco, dal 23 gennaio via ai licenziamenti collettivi - SkyTG24 : Ex Embraco, dal 23 gennaio via ai licenziamenti collettivi - iconanews : Embraco: via a licenziamenti collettivi dal 23 gennaio - giovcusumano : RT @geascanca: ++ Embraco: via a licenziamenti collettivi dal 23 gennaio ++ Il 15 dicembre manifestazione sindacati sotto il Mise -