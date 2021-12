È successo di nuovo: in Europa non accadeva dai tempi di Hamsik (Di giovedì 9 dicembre 2021) Eljif Elmas si è imposto questa sera al Maradona come vero e proprio autore della partita decidendo le sorti del Napoli per accedere ai sedicesimi di finale di Europa League. Il diamante grezzo di Spalletti ha onorato la corte azzurra pugnalando l’avversaria Leicester che scivola terza in classifica mentre il Napoli ora dovrà fare i conti con la sorte. Una bella doppietta disegnata dal macedone che ha seguito alla rete iniziale di Adam Ounas, ma non è la prima volta che il classe ’99 si pone in Europa considerando che è andato a segno ben 4 volte nella competizione di Europa League 2021/2022, mentre per quanto riguarda la Serie A solo una volta è riuscito ad affermarsi, ossia nella partita inaugurare contro il Venezia. Napoli-Leicester, esultanza Eljif ElmasLa doppietta e la curiosità che non accadeva dai ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 9 dicembre 2021) Eljif Elmas si è imposto questa sera al Maradona come vero e proprio autore della partita decidendo le sorti del Napoli per accedere ai sedicesimi di finale diLeague. Il diamante grezzo di Spalletti ha onorato la corte azzurra pugnalando l’avversaria Leicester che scivola terza in classifica mentre il Napoli ora dovrà fare i conti con la sorte. Una bella doppietta disegnata dal macedone che ha seguito alla rete iniziale di Adam Ounas, ma non è la prima volta che il classe ’99 si pone inconsiderando che è andato a segno ben 4 volte nella competizione diLeague 2021/2022, mentre per quanto riguarda la Serie A solo una volta è riuscito ad affermarsi, ossia nella partita inaugurare contro il Venezia. Napoli-Leicester, esultanza Eljif ElmasLa doppietta e la curiosità che nondai ...

Advertising

elio_vito : È successo di nuovo, anche per la legge sull'eutanasia, il cdx chiede modifiche, peggiorative, del testo, le ottien… - ilfoglio_it : Cosa sarebbe successo se Zaki fosse stato liberato ai tempi del governo gialloverde o rossogiallo? Oggi i politici… - RobertoBurioni : E' successo di nuovo. @borghi_claudio in agosto dice una scemenza (il vaccino non ha senso per i bambini) e io gli… - ALCPordenone : RT @elio_vito: È successo di nuovo, anche per la legge sull'eutanasia, il cdx chiede modifiche, peggiorative, del testo, le ottiene e poi v… - ErmannoKilgore : RT @elio_vito: È successo di nuovo, anche per la legge sull'eutanasia, il cdx chiede modifiche, peggiorative, del testo, le ottiene e poi v… -

Ultime Notizie dalla rete : successo nuovo Csm, la riforma elettorale Cartabia favorisce le correnti e spacca le toghe: 'Col nuovo sistema sottomessi i magistrati liberi" Al momento non c'è alcun testo definitivo, ma solo i retroscena dei giornali e bozze di documenti che hanno fatto irritare pure l' Associazione nazionale magistrati. Come era già successo per la giustizia penale , infatti, anche per la riforma del Consiglio superiore della magistratura bastano le anticipazioni per scatenare le polemiche. Ieri la guardasigilli, Marta Cartabia , ...

√ È morto Steve Bronski dei Bronski Beat, icone del synth pop Anni '80 I Bronski Beat realizzarono altri dischi con un nuovo membro, ma senza bissare il successo degli esordi. Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti! Approfondisci: Scheda ...

“Quasi come in Paradiso” il nuovo romanzo di Valentina Della Vedova È disponibile negli store digitali “Quasi come in Paradiso” (Independently Published), il nuovo romanzo di Valentina Della Vedova.

Un sequel per Super Smash Bros. Ultimate? Non è fra i piani di Nintendo, secondo Sakurai Dopo il successo su Nintendo Switch, quale sarà il futuro di Super Smash Bros.? A rispondere è lo stesso creatore, Masahiro Sakurai.

Al momento non c'è alcun testo definitivo, ma solo i retroscena dei giornali e bozze di documenti che hanno fatto irritare pure l' Associazione nazionale magistrati. Come era giàper la giustizia penale , infatti, anche per la riforma del Consiglio superiore della magistratura bastano le anticipazioni per scatenare le polemiche. Ieri la guardasigilli, Marta Cartabia , ...I Bronski Beat realizzarono altri dischi con unmembro, ma senza bissare ildegli esordi. Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti! Approfondisci: Scheda ...È disponibile negli store digitali “Quasi come in Paradiso” (Independently Published), il nuovo romanzo di Valentina Della Vedova.Dopo il successo su Nintendo Switch, quale sarà il futuro di Super Smash Bros.? A rispondere è lo stesso creatore, Masahiro Sakurai.