Dalla malattia alla guarigione | una storia di rinascita in un podcast

MILANO (ITALPRESS) – E' piena estate quando Eleonora – trentacinque anni di cui due vissuti con un linfoma molto grave e ora in remissione completa – accetta di raccontare la sua esperienza con la malattia. Eleonora riceve un microfono e inizia a registrare un diario audio fatto di aneddoti, riflessioni e conversazioni con le persone che le sono state vicino.Da questo originale "esperimento in audio" nasce "La Strada Davanti a Sè", un podcast di CHORA – la podcast company italiana, fondata nel 2020 da Guido Maria Brera, Mario Gianani, Roberto Zanco e Mario Calabresi che la dirige – promosso da Gilead Sciences con il supporto di Honboard per raccontare il cancro senza stereotipi Dalla viva voce di chi lo ha incontrato sulla propria strada.A raccogliere i pensieri e le parole di Eleonora è Carolina Di ...

