(Di giovedì 9 dicembre 2021)di Europa League.siain porta sia la. E pure Manolas in panchina. Lo scrive il Corriere dello sport, a firma Fabio Mandarini. Sotto a chi tocca: ai prescelti, ai giocatori che il signor Luciano lancerà all’assalto degli inglesi e della qualificazione, pescando in una lista decisamente ristretta: fuori Anguissa, Fabian, Insigne, Koulibaly, Lobotka, Osimhen e Zanoli, però dentro Manolas. Di nuovo convocato ma inizialmente in panchina: scontata, la linea adavanti a, portiere di coppa, composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. A, sì: dopo aver affrontato l’Atalanta con il 3-4-3, oggi iltornerà in formato standard: ...

Advertising

napolista : Corsport: Napoli-Leicester, tornano Meret e la difesa a quattro Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. Con… - salvione : Malcuit commuove Napoli: regala pizze ai senzatetto - CorSport : ?? #Covid, #Leicester in emergenza: a #Napoli senza sette giocatori - salvione : Covid, Leicester in emergenza: a Napoli senza sette giocatori - CorSport : ? #Covid, controlli della Procura della #Figc nella sede del #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Corsport Napoli

CalcioNapoli24

- Ilresta solo, la vendita non decolla e pochi gli uomini disponibili per la gara- Vendita flop per la gara contro il Leicester: venduti solo 11mila tagliandiDi Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. Con Manolas in panchina. Dopo aver affrontato l’Atalanta con il 3-4-3, il Napoli tornerà in formato standard Napoli-Leicester di Europa League. Tornano ...Allegri, è Natale!", titola stamane in apertura il Corriere dello Sport. La Juve batte il Malmoe 1-0, ma che regalo dallo Zenit: il 3-3 con il Chelsea consente ai bianconeri ...