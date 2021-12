Ciclismo | Fortunato | Punto alla generale di un grande corsa a tappe

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Lorenzopuò diventare la nuova carta italiana per le grandi corse a. La vittoria sullo Zoncolan deve essere undi partenza e non di arrivo per costruire un futuro da classifica ...

E dopo quel successo sono arrivate tante offerte maha deciso di proseguire alla Eolo sotto la guida di Ivan Basso e Alberto Contador . Non sono da classiche, punto la generale E' lo stesso ...'Sicuramente ottimo, non mi sarei mai aspettato certi risultati. Non c'è stato solo lo Zoncolan, ma sono riuscito ad andare forte anche nella seconda parte di stagione.' Che ricordo hai di quel giorno ...Il vincitore sullo Zoncolan vuole dedicarsi alla classifica generale: non sono veloce per le classiche, recupero dopo lo sforzo ...Lorenzo Fortunato ha conquistato la sua prima vittoria a 25 anni tra i professionisti. L’ha ottenuta sullo Zoncolan nella 14esima tappa del Giro d’Italia e con la maglia della Eolo-Kometa alla sua pri ...