CGIL | “Ecco perché Manovra 2022 non è equa riforma Fisco” Sciopero generale il 16 dicembre

(Di giovedì 9 dicembre 2021) A poche ore dall’annuncio di unocontro ladi Bilancio (che sarà votata entro il 19), laha deciso di pubblicare alcune FAQ spiegando, dal proprio punto di vista,la nuova legge di bilancionon dà luogo ad unae giustafiscale. La voce del sindacato, pertanto, si aggiunge a quella dei partiti che – dalla destra alla sinistra – non fanno che promuovere incontri, approfondimenti ed emendamenti, spesso non lesinando critiche e visioni discordanti con quanto già stabilito nel disegno di legge. “Loè uno strumento previsto dalla Costituzione, costa ai lavoratori, non è una passeggiata, non l’abbiamo scelto a cuor leggero” e la protesta ...

Advertising

bendellavedova : L’Italia è in fase di ripresa robusta con vincoli di bilancio ancora allentati. Ecco perchè lo #scioperogenerale di… - arcocielo : RT @sarabanda_: SULLO SCIOPERO GENERALE Se Draghi fosse a capo di una maggioranza di centrosinistra avrebbe fatto questa manovra di bilanc… - shineelite2 : RT @sarabanda_: SULLO SCIOPERO GENERALE Se Draghi fosse a capo di una maggioranza di centrosinistra avrebbe fatto questa manovra di bilanc… - BertaIsla : RT @sarabanda_: SULLO SCIOPERO GENERALE Se Draghi fosse a capo di una maggioranza di centrosinistra avrebbe fatto questa manovra di bilanc… - CieloGrigioStop : RT @sarabanda_: SULLO SCIOPERO GENERALE Se Draghi fosse a capo di una maggioranza di centrosinistra avrebbe fatto questa manovra di bilanc… -

Ultime Notizie dalla rete : CGIL Ecco

In Draghi Landini e lasentono odor di riformismo, meglio provare a soffocarlo in culla con ...per un sindacato super potere massimalista, per questo sciopera chi sciopera il 16 dicembre.perché per, Cisl e Uil è "indispensabile proseguire nel confronto" e trasformare i contratti dei dipendenti "da tempo determinato a indeterminato, dando valore alla professionalità dei ...Sciopero generale nazionale giovedì 16 dicembre prossimo per protestare contro la manovra del Govern ...Fulvio Fellegara, attuale presidente della Cgil Imperiese, è il nome su cui le camere del lavoro di tutte e tre le province hanno trovato l’accordo per rappresentare le ‘organizzazioni e le ...