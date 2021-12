Calciomercato Juve, Alex Sandro in vendita: già individuato il sostituto (Di giovedì 9 dicembre 2021) Calciomercato Juve: i bianconeri potrebbero cedere Alex Sandro e avrebbero già individuato il sostituto Alex Sandro non è più sicuro di restare la Juve e per questo Cherubini è alla ricerca di un suo sostituto da portare a Torino nelle prossime sessioni di Calciomercato. Secondo quanto riferisce The Athletic l’obiettivo a sorpresa dei bianconeri sarebbe Lucas Digne, in rotta con Benitez all’Everton, che in Serie A ha ha già giocato con la maglia della Roma. Su di lui ci sarebbe anche l‘Inter. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JuveNTUS SU JuveNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021): i bianconeri potrebbero cederee avrebbero giàilnon è più sicuro di restare lae per questo Cherubini è alla ricerca di un suoda portare a Torino nelle prossime sessioni di. Secondo quanto riferisce The Athletic l’obiettivo a sorpresa dei bianconeri sarebbe Lucas Digne, in rotta con Benitez all’Everton, che in Serie A ha ha già giocato con la maglia della Roma. Su di lui ci sarebbe anche l‘Inter. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLANTUS SUNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

