Caduta Libera oggi, 9 dicembre 2021: Michele Marchesi (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il gioco finale di Caduta Libera, il quiz di Canale 5, sono i Dieci Passi. A fine puntata, il conduttore Gerry Scotti invita il concorrente diventato o rimasto campione, e quindi colui o colei che ha battuto gli avversari, a posizionarsi al centro della botola del campione per rispondere a dieci domande in tre minuti. Se il concorrente riesce a dare tutte e dieci le risposte esatte, vince il montepremi che ha accumulato durante la puntata. Caduta Libera, Dieci passi del 9 dicembre 2021 Nella puntata del 9 dicembre 2021, si è confermato campione Michele Marchesi, 29enne bergamasco ma al lavoro come medico specializzando a Pavia. Michele è arrivato al gioco finale con 52.000 euro, dando solo 7 risposte ...

