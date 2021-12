Basket | Eurolega 2021-2022 | Milano affronta in trasferta l’AS Monaco | ai lombardi serve assolutamente un successo per interrompere la striscia negativa

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Ad una settimana esatta dalla sconfitta alla Mercedes-Benz Arena di Berlino contro l’Alba (81-76), l’Olimpiainper la quattordicesima giornata di. La banda di Ettore Messina ha assoluto bisogno di una vittoria per invertire completamente la rotta e rialzarsi dopo quattro sconfitte consecutive subite (l’ultima affermazione risale aldi Istanbul contro il Fenerbahce per 43-68). I milanesi sembrano aver tempo momentaneamente quella cattiveria agonistica che li ha contraddistinti per l’inizio di stagione nella massima competizione continentale, permettendogli di issarsi anche in testa alla classifica dopo aver battuto squadre del calibro di CSKA Mosca, Efes Istanbul e Barcellona. Nonostante le battute d’arresto ...

Sia Milano che il Monaco attraversano un momento simile: insono reduci da quattro sconfitte consecutive, ma hanno trovato fiducia e vittorie nelle rispettive leghe nazionali. Per l'AX ...Il programma della quattordicesima giornata di2021/2022 di, con le date, gli orari, come vedere in tv le partite e i telecronisti. Torna il grandeeuropeo, che questa settimana propone il big match tra Barcellona e Real ...Altro colpo esterno in un’Eurolega super equilibrata. Anche il Fenerbahçe, una settimana dopo la Stella Rossa, conquista San Pietroburgo battendo lo Zenit per 80-86 con merito nonostante l’assenza di ...Domani alle 20:00 l'AX Armani Exchange Milano sarà impegnato in Turkish Airlines EuroLeague a Montecarlo, contro gli esordienti del AS Monaco Basket. Recuperato Kaleb ...