Bari-Taranto, il ds Montervino: “Derby, emozione forte. Galletti? Per me i più forti” (Di giovedì 9 dicembre 2021) In vista del Derby tra Taranto e Bari, valido per il 18° turno del girone C di Serie C, il ds del club "ionico", Francesco Montervino, si è espresso sulla sfida contro la compagine biancorossa, attuale capolista del girone meridionale di Lega Pro Leggi su mediagol (Di giovedì 9 dicembre 2021) In vista deltra, valido per il 18° turno del girone C di Serie C, il ds del club "ionico", Francesco, si è espresso sulla sfida contro la compagine biancorossa, attuale capolista del girone meridionale di Lega Pro

Advertising

Lucky61mass : RT @giornalerossob: Serie C/C, il derby tra Bari e Taranto finisce su Sky in diretta satellitare - giornalerossob : Serie C/C, il derby tra Bari e Taranto finisce su Sky in diretta satellitare - TSTARANTO : Bari, Antenucci: 'Taranto? I nostri tifosi ci tengono in maniera particolare' - TeleAppula : Covid: oggi in Puglia un morto e 229 positivi, l’1,4% dei test - BlunoteWeb : Bari-Taranto: Derby in diretta anche su Sky -