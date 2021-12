Ballando con le stelle, Monica Bellucci ballerina per una notte in semifinale (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ballando con le stelle è arrivato agli sgoccioli, la competizione è entrata nel vivo e sabato 11 dicembre si prospetta una semifinale dal ritmo serrato. Forse anche per questo Milly Carlucci ha deciso di giocarsi un asso e di invitare una star d’eccezione come ballerina per una notte. Parliamo di Monica Bellucci, che è stata chiamata dalla padrona di casa per danzare con uno dei maestri e conquistare il pubblico di Rai Uno con il suo charme e la sua eleganza, specie in una serata che si preannuncia complicata per gli ascolti, visto che dall’altra parte – su Canale 5 – ci sarà la seconda puntata di Uà – Uomo di varie età, lo show di Claudio Baglioni. C’è da dire che Milly ha già conquistato il primato dell’audience lo scorso sabato, quando il programma del cantautore ... Leggi su dilei (Di giovedì 9 dicembre 2021)con leè arrivato agli sgoccioli, la competizione è entrata nel vivo e sabato 11 dicembre si prospetta unadal ritmo serrato. Forse anche per questo Milly Carlucci ha deciso di giocarsi un asso e di invitare una star d’eccezione comeper una. Parliamo di, che è stata chiamata dalla padrona di casa per danzare con uno dei maestri e conquistare il pubblico di Rai Uno con il suo charme e la sua eleganza, specie in una serata che si preannuncia complicata per gli ascolti, visto che dall’altra parte – su Canale 5 – ci sarà la seconda puntata di Uà – Uomo di varie età, lo show di Claudio Baglioni. C’è da dire che Milly ha già conquistato il primato dell’audience lo scorso sabato, quando il programma del cantautore ...

