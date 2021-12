Uomini e Donne non va in onda: ecco perchè (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Oggi, mercoledì 8 dicembre, la programmazione televisiva subirà alcune piccole modifiche, a causa delle festività natalizie che ormai sono ufficialmente cominciate. Anche Uomini e Donne, amato dating show di Maria De Filippi, risentirà della festa dell’Immacolata Concezione e, infatti, non andrà in onda. Cosa sostituirà l’apprezzatissimo programma di Canale 5? Come vuole la tradizione oggi è il girono in cui si fanno gli addobbi di Natale e, soprattutto, si preparano albero e presepe. Qualcuno scherzerà di accompagnare la giornata con canzoni natalizie e biscotti allo zenzero; altri vorrebbero continuare a godersi i loro programmi preferiti anche mentre montano le lucine. Eppure i fan di Uomini e Donne oggi dovranno rinunciare al loro programma preferito, a Gemma Galgani, a Tina Cipollari e Gianni ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Oggi, mercoledì 8 dicembre, la programmazione televisiva subirà alcune piccole modifiche, a causa delle festività natalizie che ormai sono ufficialmente cominciate. Anche, amato dating show di Maria De Filippi, risentirà della festa dell’Immacolata Concezione e, infatti, non andrà in. Cosa sostituirà l’apprezzatissimo programma di Canale 5? Come vuole la tradizione oggi è il girono in cui si fanno gli addobbi di Natale e, soprattutto, si preparano albero e presepe. Qualcuno scherzerà di accompagnare la giornata con canzoni natalizie e biscotti allo zenzero; altri vorrebbero continuare a godersi i loro programmi preferiti anche mentre montano le lucine. Eppure i fan dioggi dovranno rinunciare al loro programma preferito, a Gemma Galgani, a Tina Cipollari e Gianni ...

Advertising

BeppeSala : Sant’Ambrogio un giorno speciale per Milano. Celebriamo donne e uomini che, nell’impegno lavorativo e sociale, si s… - CarloVerdelli : 7 ministre contro la violenza sulle donne. Bene. Ma tutto il governo, uomini compresi, dovrebbe mettere la faccia p… - matteosalvinimi : Buona #SantaBarbara agli Uomini e alle Donne del Corpo dei Vigili del Fuoco! E grazie per quello che fate ogni gior… - Red01488207 : RT @clubuds: Buona festa dell'Immacolata a tutti i poveri invisibili del nostro paese. Quelle Donne e Uomini che vivono per strada e che og… - r4dsappho : @liliumsdaughter condivido però non penso sia propriamente giusto chiamarla comphet se c’è già un’attrazione per gl… -