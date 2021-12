Traffico Roma del 08-12-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione fuori il raccordo ancora rallentamenti e code nei due sensi di marcia sulla Nomentana a causa di semafori non funzionanti all’altezza di via Dante da Maiano in città la polizia locale segnala un incidente in via Luigi maglione all’incrocio con via Pietro Gasparri nel quartiere Primavalle possibili rallentamentiintenso in zona Piazza Navona e nel rione Prati dove oltre ai trattamenti ci sono brevi fine code a tratti anche sulla Salaria da viale Liegi alla tangenziale in quest’ultima direzione dalle 16 di oggi chiusura aldell’intera Piazza Venezia per la cerimonia di accensione albero di Natale prevista per le 18 pedonalizzata anche via dei Fori Imperiali e deviate 32 linee bus di zona spostamento temporaneo anche di alcuni capolinea i dettagli di queste e ...