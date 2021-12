[SWITCH] Rilasciato ACNHMableSpawner v0.98a (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Lo sviluppatore berichan ha Rilasciato un nuovo aggiornamento di ACNHMableSpawner con una nuova versione 0.98a. ACNHMableSpawner è un ‘applicazione (basato su NHSE ) multiuso per Animal Crossing: New Horizons costruita in Unity che permette di modificare i salvataggi durante il gioco(aggiungendo cheat) senza dover ricorrere manualmente su un PC. Disponibile su Windows, Mac, Linux, Android e iOS.Richiede una Nintendo SWITCH che esegua un firmware personalizzato con sysmodule sys-botbase o USB-Botbase installato. Attualmente supporta le seguenti azioni in-play: Inserimento ed eliminazione di articoli di inventario. Supporta tutti i giocatori 1-8. Modifica della quantità di miglia, campane nella tua banca e nel tuo portafoglio (inventario). Modifica e sostituzione degli abitanti del villaggio utilizzando il database ... Leggi su gamesandconsoles (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Lo sviluppatore berichan haun nuovo aggiornamento dicon una nuova versione 0.98a.è un ‘applicazione (basato su NHSE ) multiuso per Animal Crossing: New Horizons costruita in Unity che permette di modificare i salvataggi durante il gioco(aggiungendo cheat) senza dover ricorrere manualmente su un PC. Disponibile su Windows, Mac, Linux, Android e iOS.Richiede una Nintendoche esegua un firmware personalizzato con sysmodule sys-botbase o USB-Botbase installato. Attualmente supporta le seguenti azioni in-play: Inserimento ed eliminazione di articoli di inventario. Supporta tutti i giocatori 1-8. Modifica della quantità di miglia, campane nella tua banca e nel tuo portafoglio (inventario). Modifica e sostituzione degli abitanti del villaggio utilizzando il database ...

