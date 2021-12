Svizzera: Cassis eletto presidente, un 'italiano' dopo 24 anni (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il ministro degli Esteri svizzero Ignazio Cassis è stato eletto oggi dal Parlamento come prossimo presidente della Confederazione per il 2022. "Saremo più forti e uniti che mai", ha detto Cassis, che ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il ministro degli Esteri svizzero Ignazioè statooggi dal Parlamento come prossimodella Confederazione per il 2022. "Saremo più forti e uniti che mai", ha detto, che ...

