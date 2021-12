Salernitana, il d.s. Fabiani: «La salvezza sarebbe straordinaria, ci proveremo» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il d.s. della Salernitana Fabiani ha parlato del sogno salvezza della squadra granata Angelo Fabiani, direttore sportivo della Salernitana, parlando ai microfoni della trasmissione SeiGranata ha parlato del sogno salvezza e della questione sulla cessione della società. LE PAROLE – «Sulla questione societaria siamo in attesa come i tifosi. I trustee fanno un loro percorso autonomo rispetto alle vicende della squadra. Noi non possiamo avere contatti con loro. Quando ci sono novità ci mandano una mail e noi la pubblichiamo sul sito. Sulla squadra, non si retrocede a novembre, bisognerà fare qualcosa a gennaio ma il campionato è difficile e ce la metteremo tutta per onorarlo fino all’ultima partita cercando di conquistare una salvezza che sarebbe ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il d.s. dellaha parlato del sognodella squadra granata Angelo, direttore sportivo della, parlando ai microfoni della trasmissione SeiGranata ha parlato del sognoe della questione sulla cessione della società. LE PAROLE – «Sulla questione societaria siamo in attesa come i tifosi. I trustee fanno un loro percorso autonomo rispetto alle vicende della squadra. Noi non possiamo avere contatti con loro. Quando ci sono novità ci mandano una mail e noi la pubblichiamo sul sito. Sulla squadra, non si retrocede a novembre, bisognerà fare qualcosa a gennaio ma il campionato è difficile e ce la metteremo tutta per onorarlo fino all’ultima partita cercando di conquistare unache...

