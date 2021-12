Rinnovo Insigne, non chiede aumenti: la risposta del Napoli (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Lorenzo Insigne per il Rinnovo con il Napoli non chiede aumenti di ingaggio, vuole far restare il suo ingaggio a 4,5 milioni di euro. L’attaccante del Napoli sta vivendo un periodo particolare tra infortuni muscolari ed i pensieri per il futuro. Insigne non ha ancora trovato l’accordo per restare al Napoli, a 30 anni è pronto a firmare uno degli ultimi contratti importanti della sua carriera, ma a sei mesi dalla scadenza c’è solo incertezza. Anche perché Aurelio De Laurentiis non ha dato ancora una risposta definitiva. Insigne: il Rinnovo e le cifre Insigne per restare al Napoli non chiede alcun aumento di ingaggio, questo è quanto riferisce il ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Lorenzoper ilcon ilnondi ingaggio, vuole far restare il suo ingaggio a 4,5 milioni di euro. L’attaccante delsta vivendo un periodo particolare tra infortuni muscolari ed i pensieri per il futuro.non ha ancora trovato l’accordo per restare al, a 30 anni è pronto a firmare uno degli ultimi contratti importanti della sua carriera, ma a sei mesi dalla scadenza c’è solo incertezza. Anche perché Aurelio De Laurentiis non ha dato ancora unadefinitiva.: ile le cifreper restare alnonalcun aumento di ingaggio, questo è quanto riferisce il ...

