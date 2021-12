Portogallo, 27enne agrigentino muore in un'esplosione per fuga di gas (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tragedia a Lisbona, in Portogallo. Uno studente agrigentino di 27 anni, Dario Di Nolfo, è morto nella serata di ieri, 7 dicembre, a causa delle ferite riportate in un incendio. Le fiamme sono divampate in seguito a un'esplosione, probabilmente per una fuga di gas, avvenuta all'interno della sua abitazione. Il giovane si trovava all'estero per il progetto Erasmus. Nello scoppio sono rimaste ferite altre cinque persone. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tragedia a Lisbona, in. Uno studentedi 27 anni, Dario Di Nolfo, è morto nella serata di ieri, 7 dicembre, a causa delle ferite riportate in un incendio. Le fiamme sono divampate in seguito a un', probabilmente per unadi gas, avvenuta all'interno della sua abitazione. Il giovane si trovava all'estero per il progetto Erasmus. Nello scoppio sono rimaste ferite altre cinque persone.

