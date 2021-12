Patrick Zaki libero dopo 668 giorni | «Ora voglio tornare in Italia Il mio posto è a Bologna» – Il video

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) «Ora sto bene e sono davvero felice di essere a casa con la mia famiglia e la mia fidanzata: sto realizzando adesso quello che è successo». Cosìin un’intervista a Repubblica subitola sua scarcerazione668di detenzione preventiva in Egitto., dalla casa della sua famiglia a Mansura, ha poi voluto ringraziare «glini,, l’Università, i suoi colleghi e chiunque lo ha sostenuto» durante i 22 mesi di detenzione. Il giovane non sa ancora quando e se potràin, anche se spera di poterlo fare presto: «Sto aspettando, vedrò nei prossimicosa succede:essere inil prima possibile, appena potrò ...

ROMA - 'sarà scarcerato, ma non assolto. Finalmente è di nuovo libero, dopo 22 mesi di detenzione in Egitto. È una gran bella notizia!'. Lo afferma su Facebook Mariastella Gelmini (foto), ...Lo studente egiziano Patrick Zaki sarà scarcerato "anche se non è stato assolto" dalle accuse: lo hanno riferito alcuni avvocati al termine dell'udienza a Mansura ad un capannello di cronisti tra cui ...ROMA - "Patrick Zaki sarà scarcerato, ma non assolto. Finalmente è di nuovo libero, dopo 22 mesi di detenzione in Egitto. È una gran bella notizia!". Lo ...