Nigeria | attacco a un bus | 21 passeggeri bruciati vivi

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Secondo quanto riferisce il portavoce della polizia alla Bbc diversi feriti sono ricoverati in ospedale con gravi ustioni su tutto il corpo

Advertising

qn_giorno : #Nigeria, uomini armati attaccano un bus e gli danno fuoco: 21 persone arse vive. - InformazioneA : #Nigeria #Africa Militanti dell'#ISWAP, una cellula affiliata all'#ISIS hanno attaccato un campo di aviazione dell… - sand_pin : RT @africexp: Attacco armato a un impianto dell'ENI in Nigeria: 4 morti, 7 i rapiti - BreakingItalyNe : NIGERIA: Attacco jihadista contro un avamposto militare a Rann nell'area del governo locale di Kala Balge nello sta… - InformazioneA : #Africa #Nigeria Media affiliati all'#ISIS riportano come la cellula #ISWAP ha effettuato un attacco contro un cam… -

Ultime Notizie dalla rete : Nigeria attacco

Rai News

L'attentato segue l'dell'Isis di metà novembre quando uccisero cinque militari tra cui un generale. Autore degli attacchi è l'Iswap, il braccio dell'Isis operativo inLa Provincia dell'Africa Occidentale dello Stato Islamico (ISWAP) ha rivendicato la responsabilità di uninche ha causato la morte di 7 soldati, tra cui un ufficiale in comando e un tenente. La rivendicazione è stata pubblicata su un account affiliato su Telegram, il 4 dicembre, ma la ...Abuja - Almeno 21 persone, tra cui molti bambini, sono morte bruciate vive in Nigeria quando l'autobus su cui viaggiavano è stato oggetto di un'imboscata tesa da uomini armati nello stato di Sokoto, n ...Secondo quanto riferisce il portavoce della polizia alla Bbc diversi feriti sono ricoverati in ospedale con gravi ustioni su tutto il corpo ...