Nevica a Milano e Torino La morsa del gelo sul nord Italia e piogge al centro-sud

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) AGI -su. Dopo il nevischio delle prime ore della mattina, sono iniziati a scendere i primi fiocchi, anche incittà. Il Comune ha provveduto a spargere sale agli ingressi delle metropolitana e alle fermate dei mezzi pubblici, gli accessi alle scuole, ai servizi sanitari, le aree dei mercati scoperti. E, dalle 6 del mattino, ha attivato il COC-Operativo Comunale. È prevista neve fino alle 21 di questa sera e l'accumulo stimato da dai 2 ai 10 centimetri.più copiosamente, invece, nella zonadella Lombardia, in particolare nelle fasce montane. Come previsto dalle cinqueè sotto una fittata che in poche ore ha ricoperto di bianco strade e tetti. Lata ...

Advertising

TgLa7 : ??MALTEMPO??Nevica nel Nord Italia, nella pianura padana il manto bianco ha interessato diverse città da Torino a Mil… - happiiimeow : a milano nevica a milano nevica per fedez: per chiara ferragni: - Alemilanista86 : RT @MichelePerix: Oggi a Milano nevica, il bianco che ammanta tutto, i suoni ovattati...la poesia del paesaggio - apkmille90070 : RT @MichelePerix: Oggi a Milano nevica, il bianco che ammanta tutto, i suoni ovattati...la poesia del paesaggio - 1Milanello : RT @MichelePerix: Oggi a Milano nevica, il bianco che ammanta tutto, i suoni ovattati...la poesia del paesaggio -

Ultime Notizie dalla rete : Nevica Milano

sue Torino. Dopo il nevischio delle prime ore della mattina, sono iniziati a scendere i primi fiocchi, anche in centro città . Il Comune ha provveduto a spargere sale agli ingressi ...nel nord Italia, area dicompresa: nessun timore per il centrocampista cileno Arturo Vidal, alla guida della sua vecchia Panda: "Il mio regalone non fallisce", scrive.8 dicembre 2021, sedicesimo anniversario della “presa” di Venaus, quando in molti si ricordano uno dei momenti più epici nella storica lotta della Val di ...Scende la prima neve della stagione a Milano in occasione del ponte di Sant'Ambrogio. ecco le immagini del Naviglio della Martesana. Tanti i residenti del capoluogo lombardo e i ...