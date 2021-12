Neve, forte maltempo e ciclone nel weekend: ecco dove (Di mercoledì 8 dicembre 2021) maltempo sull’Italia. E’ infatti in azione una nuova perturbazione che, alimentata da aria fredda e sospinta da venti forti meridionali, farà nevicare fino in pianura al Settentrione. Lo spiega il team del sito www.iLMeteo.it avvisando che “nelle prossime ore nevicate diffuse interesseranno le pianure di Piemonte e Lombardia con accumuli a fine evento fino a 10-15 cm. Neve diffusa e copiosa su tutto l’arco alpino dove si potrebbero depositare 50-60 cm oltre i 1200 metri. Ma non ci sarà solo la Neve a far notizia, ma anche la pioggia. Piogge battenti colpiranno le pianure di Veneto e Friuli Venezia Giulia e poi anche Toscana, Lazio e Sardegna, solo sul finire della giornata la Campania. Nella giornata di giovedì la perturbazione si sposterà verso il Centro-Sud, soprattutto sul lato tirrenico e ancora con rovesci diffusi ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 dicembre 2021)sull’Italia. E’ infatti in azione una nuova perturbazione che, alimentata da aria fredda e sospinta da venti forti meridionali, farà nevicare fino in pianura al Settentrione. Lo spiega il team del sito www.iLMeteo.it avvisando che “nelle prossime ore nevicate diffuse interesseranno le pianure di Piemonte e Lombardia con accumuli a fine evento fino a 10-15 cm.diffusa e copiosa su tutto l’arco alpinosi potrebbero depositare 50-60 cm oltre i 1200 metri. Ma non ci sarà solo laa far notizia, ma anche la pioggia. Piogge battenti colpiranno le pianure di Veneto e Friuli Venezia Giulia e poi anche Toscana, Lazio e Sardegna, solo sul finire della giornata la Campania. Nella giornata di giovedì la perturbazione si sposterà verso il Centro-Sud, soprattutto sul lato tirrenico e ancora con rovesci diffusi ...

