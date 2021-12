LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: si procede in situazione equilibrata nella decima partita (Di mercoledì 8 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Carlsen; NERO: Nepomniachtchi 14:31 18… Te8 Nepomniachtchi decide di accentrare l’unica Torre rimasta. 14:29 18. Cg2. Ovviamente Carlsen non rischia nulla. Un’ora e 15 sul suo orologio, un’ora e 45 e poco più su quello di Nepomniachtchi. 14:27 17… g6. 14:25 16. Cxe6 Axe6. Se ne vanno un paio di Cavalli. Poi Carlsen gioca 17. g3. 14:23 14… Txe1 15. Cxe1 Ce6. Ora il Bianco ha leggermente più attività, ma non si può dire che i due schieramenti abbiano una grandissima mobilità. Anzi, forse un umano preferirebbe stare con il Nero ora. 14:21 14. Te1 per Carlsen. 14:20 13… Te8. La più classica delle mosse successive all’arrocco. 14:19 13. Ad3 è stata giocata. 14:17 Anche il Nero arrocca corto, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:14:31 18… Te8decide di accentrare l’unica Torre rimasta. 14:29 18. Cg2. Ovviamentenon rischia nulla. Un’ora e 15 sul suo orologio, un’ora e 45 e poco più su quello di. 14:27 17… g6. 14:25 16. Cxe6 Axe6. Se ne vanno un paio di Cavalli. Poigioca 17. g3. 14:23 14… Txe1 15. Cxe1 Ce6. Ora il Bianco ha leggermente più attività, ma non si può dire che i due schieramenti abbiano una grandissima mobilità. Anzi, forse un umano preferirebbe stare con il Nero ora. 14:21 14. Te1 per. 14:20 13… Te8. La più classica delle mosse successive all’arrocco. 14:19 13. Ad3 è stata giocata. 14:17 Anche il Nero arrocca corto, ...

