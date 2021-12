Le sorti del cambiamento climatico dipendono anche da come produciamo il cibo (Di mercoledì 8 dicembre 2021) COP26 si è conclusa con molti punti aperti, o comunque con obiettivi ancora troppo poco ambiziosi. La maggioranza, infatti, ritiene ancora inaccettabili le promesse degli stati per la riduzione della CO2. Si è parlato però tanto del tema della deforestazione e di come incrementare, o per lo meno mantenere stabile, la superficie delle foreste sia fondamentale per l’assorbimento della CO2. Sebbene non si sia ancora arrivati a terminare, una volta per tutte, la deforestazione, molti Stati si sono quanto meno impegnati a non diminuire ulteriormente la quantità di alberi presenti sui loro suoli. Questo è un primo passo e certamente in futuro arriveremo ad azioni ancora più massicce, ma se eliminiamo la deforestazione, che ora avviene per lo più per fare spazio a campi agricoli o per la pastorizia, come produrremo il cibo di cui abbiamo ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 8 dicembre 2021) COP26 si è conclusa con molti punti aperti, o comunque con obiettivi ancora troppo poco ambiziosi. La maggioranza, infatti, ritiene ancora inaccettabili le promesse degli stati per la riduzione della CO2. Si è parlato però tanto del tema della deforestazione e diincrementare, o per lo meno mantenere stabile, la superficie delle foreste sia fondamentale per l’assorbimento della CO2. Sebbene non si sia ancora arrivati a terminare, una volta per tutte, la deforestazione, molti Stati si sono quanto meno impegnati a non diminuire ulteriormente la quantità di alberi presenti sui loro suoli. Questo è un primo passo e certamente in futuro arriveremo ad azioni ancora più massicce, ma se eliminiamo la deforestazione, che ora avviene per lo più per fare spazio a campi agricoli o per la pastorizia,produrremo ildi cui abbiamo ...

Advertising

sportli26181512 : #Bayern-#Barcellona, sempre No Goal in #Champions per i blaugrana: Le sorti degli spagnoli in Europa sono appese a… - azessandro : RT @DVACMILAN: Kessie ha praticamente deciso le sorti del girone. - 28_05_2003 : RT @DVACMILAN: Kessie ha praticamente deciso le sorti del girone. - DVACMILAN : Kessie ha praticamente deciso le sorti del girone. - baiasilente : RT @Gcmoi1: @FulvioPaglia Credo che sia perché il ( forse) partito del 15% ha una visione politica e una pratica di governo 'un filino' dis… -

Ultime Notizie dalla rete : sorti del Universitari in fuga dai talebani L'università del Kirghizistan sta cercando di portare via altri ragazzi dall'Afghanistan. Ma sono sorti nuovi problemi. Molti degli studenti hanno subìto traumi e sono stati separati dalle loro ...

Passa in Aula la legge sui 40 mln di debiti fuori bilancio In favore dell'assessore è intervenuto anche il capogruppo del Psd'Az Franco Mula: "Le sorti dell'assessore Sanna non le decide stasera quest'Aula".

Le sorti del cambiamento climatico dipendono anche da come produciamo il cibo Linkiesta.it Universitari in fuga dai talebani Farzana studia scienze politiche all'università americana dell'Afghanistan. Da quando i talebani sono entrati a Kabul, circa tre mesi fa, ha cercato di scappare due volte. Ci è riuscito alla fine di n ...

Un volume sui 120 anni della Sg Fortitudo per sentire un amico più Vicino Centoventi anni. Li compie, in questo 2021, la Sg Fortitudo. Traguardo importante per la società fondata nell’ormai lontano 1901 da don Raffaele Mariotti. Traguardo prestigioso anche se difficile da c ...

L'universitàKirghizistan sta cercando di portare via altri ragazzi dall'Afghanistan. Ma sononuovi problemi. Molti degli studenti hanno subìto traumi e sono stati separati dalle loro ...In favore dell'assessore è intervenuto anche il capogruppoPsd'Az Franco Mula: "Ledell'assessore Sanna non le decide stasera quest'Aula".Farzana studia scienze politiche all'università americana dell'Afghanistan. Da quando i talebani sono entrati a Kabul, circa tre mesi fa, ha cercato di scappare due volte. Ci è riuscito alla fine di n ...Centoventi anni. Li compie, in questo 2021, la Sg Fortitudo. Traguardo importante per la società fondata nell’ormai lontano 1901 da don Raffaele Mariotti. Traguardo prestigioso anche se difficile da c ...