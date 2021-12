Juve, la filosofia di Allegri: “Conta vincere per la serenità” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Champions, un successo sul Malmoe può valere la vetta del girone, ma il tecnico privilegia il valore pisicologico Leggi su lastampa (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Champions, un successo sul Malmoe può valere la vetta del girone, ma il tecnico privilegia il valore pisicologico

Advertising

Ilgoldenboy10 : @iamfedericooo @CristianDeFeli5 @oliviasdani Cazzata. Il Liverpool ha vinto per merito di Klopp, Il city con Pep ha… - FabioCapellone : @idirinho_93 @nickkwolff Ma infatti ci sono una marea di similitudini fra Man UTD e Juve. Sia come storia che come… - marcellofo67 : @Anakin77cr @Marco562017 Non è assurdo…il discorso nasce da quando li juve ha deciso di cambiare filosofía di gioco… - SusannaGatto4 : @F1N1no @DoctorM77 @FabioCapellone Esatto. La “filosofia” (se così vogliamo chiamarla) è quella di vincere anche se… - jvcntrx : @marco_rogerio_ Questo discorso è sensato perchè il Bayern è un modello di gestione economica e sportiva invidiabil… -