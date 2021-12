anteprima24 : ** Indebita percezione del reddito di cittadinanza, denunciate 9 persone ** - EcoLunigiana : #Mulazzo - I Carabinieri hanno inviato un rapporto all’A.G. per un indebita percezione del reddito di cittadinanza… - news24_city : Illeciti contro il RdC, indebita percezione di sostegni per oltre mezzo milione di euro - alberto51059 : RT @fabriziosbardel: Brescia, furbetti del reddito di cittadinanza. I carabinieri hanno arrestato tre persone per corruzione, falso e truff… - CinqueRighe : CRONACA - Carabinieri, Indebita percezione del reddito di cittadinanza 7 denunce - -

Ultime Notizie dalla rete : Indebita percezione

Inoltre il clan avrebbe consumato estorsioni nel settore agro - pastorale e truffe in danno dell'INPS mediantedi provvidenze. Sono stati, altresì, raccolti gravi indizi in ordine ...Al termine dell'attività, l'amministratore delle società è stato deferito alla Procura della Repubblica di Ravenna in relazione al reato didi erogazioni in danno dello Stato, ...Indebita percezione del reddito di cittadinanza: è il reato di cui dovranno rispondere 9 persone (7 donne e 2 uomini), di età compresa tra i 23 e i 65 anni, denunciate dai carabinieri della stazione d ...La corte di Cassazione ha emesso la sentenza sul caso concernente Umberto Bossi (ex leader della Lega Nord) e Francesco Belsito (ex tesoriere) sulla truffa per rimborsi elettorali. Dopo 5 ore di camer ...