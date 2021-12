Il giallo del professore universitario ucciso con un colpo alla testa a Tarquinia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) AGI - Era sposato con una veterinaria e aveva due figli Dario Angeletti, biologo marino e professore associato dell'Università della Tuscia che è stato probabilmente ucciso nel pomeriggio del 7 dicembre. Le indagini dei carabinieri, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza, si stanno concentrando sulla pista dell'omicidio. Già verso mezzanotte sono partite le prime perquisizioni. Ascoltati anche un testimone, e nelle prossime ore verranno sentiti anche amici e parenti. Lo scopo è quello di conoscere qualcosa in più riguardo la vita del professore raccogliendo elementi utili a comprendere le cause della morte Dolore e sgomento intanto a Tarquinia. Oggi saranno sospese le cerimonie di celebrazione dell'Immacolata e l'accensione delle luminarie. "Siamo sconvolti - ha detto il sindaco Alessandro ... Leggi su agi (Di mercoledì 8 dicembre 2021) AGI - Era sposato con una veterinaria e aveva due figli Dario Angeletti, biologo marino eassociato dell'Università della Tuscia che è stato probabilmentenel pomeriggio del 7 dicembre. Le indagini dei carabinieri, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza, si stanno concentrando sulla pista dell'omicidio. Già verso mezzanotte sono partite le prime perquisizioni. Ascoltati anche un testimone, e nelle prossime ore verranno sentiti anche amici e parenti. Lo scopo è quello di conoscere qualcosa in più riguardo la vita delraccogliendo elementi utili a comprendere le cause della morte Dolore e sgomento intanto a. Oggi saranno sospese le cerimonie di celebrazione dell'Immacolata e l'accensione delle luminarie. "Siamo sconvolti - ha detto il sindaco Alessandro ...

