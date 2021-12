Fiaso, in 2 settimane +31 per cento di non vaccinati in terapia intensiva (Di mercoledì 8 dicembre 2021) I dati della rilevazione nell’ultima settimana del network degli ospedali sentinella di Fiaso (federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere) mostrano un incremento complessivo delle ospedalizzazioni per covid pari al 10,1%. Si passa da 810 pazienti del 30 novembre a 892 degenti del 7 dicembre. L’età media di chi finisce in ospedale è più alta, pari a 75 anni, tra i vaccinati e più bassa, pari a 64 anni, tra i non vaccinati con uno scarto di ben 11 anni. I numeri più significativi e indicativi dell’evoluzione della pandemia sono quelli dei reparti di terapia intensiva dove finiscono i pazienti in gravi condizioni. La malattia in forme gravi, infatti, colpisce sempre più i non vaccinati.Il focus sulle terapie intensive Crescono ancora i pazienti no vax in ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 8 dicembre 2021) I dati della rilevazione nell’ultima settimana del network degli ospedali sentinella di(federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere) mostrano un incremento complessivo delle ospedalizzazioni per covid pari al 10,1%. Si passa da 810 pazienti del 30 novembre a 892 degenti del 7 dicembre. L’età media di chi finisce in ospedale è più alta, pari a 75 anni, tra ie più bassa, pari a 64 anni, tra i noncon uno scarto di ben 11 anni. I numeri più significativi e indicativi dell’evoluzione della pandemia sono quelli dei reparti didove finiscono i pazienti in gravi condizioni. La malattia in forme gravi, infatti, colpisce sempre più i non.Il focus sulle terapie intensive Crescono ancora i pazienti no vax in ...

Advertising

Fiorells69 : RT @HuffPostItalia: Fiaso, in 2 settimane +31 per cento di non vaccinati in terapia intensiva - Fusillide : RT @HuffPostItalia: Fiaso, in 2 settimane +31 per cento di non vaccinati in terapia intensiva - HuffPostItalia : Fiaso, in 2 settimane +31 per cento di non vaccinati in terapia intensiva - infoitinterno : Covid: Fiaso, in 2 settimane +31% no vax in terapia intensiva-3- -