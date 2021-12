Felipe Massa: «Nel 2008 persi il Mondiale con Hamilton per una truffa. Ma la Ferrari non volle fare ricorso» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Felipe Massa non ha dimenticato il Mondiale di Formula Uno del 2008 perduto per un punto proprio dietro a Lewis Hamilton che per la prima volta divenne campione del mondo. Oggi ne parla nuovamente in una intervista a L’Equipe. La vicenda non riguarda l’ultimo Gran Premio, quello in Brasile, vinto e dominato dal Ferrarista ma all’ultimo giro Hamilton conquistò il quinto posto che gli consentì di vincere il titolo. Il riferimento di Massa è al Gran Premio di Singapore. Gran Premio in cui Alonso – su Renault – entrò prima di tutti ai box per il rifornimento. Dopodiché il suo compagno di scuderia Nelsinho Piquet finì contro un muretto ed entrò la safety Car. Massa dice che Piquet junior confessò che lo aveva fatto volontariamente seguendo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 dicembre 2021)non ha dimenticato ildi Formula Uno delperduto per un punto proprio dietro a Lewische per la prima volta divenne campione del mondo. Oggi ne parla nuovamente in una intervista a L’Equipe. La vicenda non riguarda l’ultimo Gran Premio, quello in Brasile, vinto e dominato dalsta ma all’ultimo giroconquistò il quinto posto che gli consentì di vincere il titolo. Il riferimento diè al Gran Premio di Singapore. Gran Premio in cui Alonso – su Renault – entrò prima di tutti ai box per il rifornimento. Dopodiché il suo compagno di scuderia Nelsinho Piquet finì contro un muretto ed entrò la safety Car.dice che Piquet junior confessò che lo aveva fatto volontariamente seguendo ...

