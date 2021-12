Elisa Isoardi in cucina e con una mise sconvolgente: “Cosa volere di più?”. Il VIDEO è già virale (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Elisa Isoardi in cucina e con una mise sconvolgente: “Cosa volere di più?”. Per i fan, la visuale è impagabile! L’anno che sta volgendo al termine ha portato immense soddisfazioni alla bellissima Elisa Isoardi. Il pubblico, che la conosceva nelle vesti di conduttrice, ha avuto la possibilità di scoprirne i lati nascosti del carattere e L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 8 dicembre 2021)ine con una: “di?”. Per i fan, la visuale è impagabile! L’anno che sta volgendo al termine ha portato immense soddisfazioni alla bellissima. Il pubblico, che la conosceva nelle vesti di conduttrice, ha avuto la possibilità di scoprirne i lati nascosti del carattere e L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

Kobalto : Oggi ho sognato che Elisa Isoardi veniva ad una presentazione teatrale nella mia città, e ci conoscevamo. Al saluto… - TV_Italiana : ?? Se Elisa Isoardi torna in Rai al fianco di #DomenicaIn, Caterina Balivo sbarca in Mediaset come intervistata a… - MassimoColucc13 : RT @dea_channel: buongiorno con un best of dedicato alla divina Elisa Isoardi ???????????? ???????????? - MassimoColucc13 : RT @dea_channel: buonanotte con la divina Elisa Isoardi che per nostra fortuna fa scatti del genere @ElisaIsoardi ??????????????????? https://t.co… - Hely_aa : @chiaraistyping Serena come una Elisa Isoardi qualsiasi a Ballando con le stelle -