Don Gallo, il «fuori scena» di un uomo giusto (Di giovedì 9 dicembre 2021) «Finché il mattino crescerà da poterlo raccogliere, fratello di garofani e delle ragazze, padrone di quella corda marcia d’acqua e sale che ci lega e ci porta ‘nte ‘na creuza de mä». Proprio in quel viottolo, in quella stradina, vicolo umido odoroso, creuza impregnata di sale marino, cammina un anarchico di varie età. Sigaro toscano tra i denti, ombre e rughe segnate, incise nel volto di chi fu marinaio; sguardo fiero e ironico, scaltro, divertito di chi marinaio non è. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 9 dicembre 2021) «Finché il mattino crescerà da poterlo raccogliere, fratello di garofani e delle ragazze, padrone di quella corda marcia d’acqua e sale che ci lega e ci porta ‘nte ‘na creuza de mä». Proprio in quel viottolo, in quella stradina, vicolo umido odoroso, creuza impregnata di sale marino, cammina un anarchico di varie età. Sigaro toscano tra i denti, ombre e rughe segnate, incise nel volto di chi fu marinaio; sguardo fiero e ironico, scaltro, divertito di chi marinaio non è. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Vincenz78441140 : @betagamma12 @giap87625642 Eccerto se non è eclettica quando sono al bar che parlo solo con due? C'è anche Don Gall… - Fabio96353087 : @AryElmini Don Gallo era una brava persona, e un buon prete!!???? - Vin_Spinola : @AryElmini La frase non è di don Gallo ma di don Helder Camara, vescovo brasiliano propugnatore della Teologia della Liberazione! - luisa83156856 : @lupovittorio42 Un bellissimo libro di Don Gallo:”Se non ora adesso”!!! - LizPark43858913 : @janealmare Non mi sento di dare un parere sul lato religioso, per altro mi sembra impossibile indicare un blocco u… -