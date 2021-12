Covid oggi Fvg | 763 contagi e 8 morti | bollettino 8 dicembre

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sono 763 ida coronavirus in Friuli Venezia Giulia, 82021, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 8. Nel dettaglio, su 8.802 tamponi molecolari sono stati rilevati 643 nuovi, con una percentuale di positività del 7,3%. Sono inoltre 15.330 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 120 casi (0,78%). Si registrano i decessi di 8 persone: nello specifico, si tratta di una donna di 89 anni e di un uomo di 80 anni di Grado (entrambi deceduti in Rsa), una donna di 85 anni e un uomo di 57 anni di Cordenons (entrambi deceduti in ospedale), un uomo di 74 anni di Gemona del Friuli (morto in ospedale), un uomo di 70 anni di Tavagnacco (morto in ospedale), un uomo di 72 anni e una ...

AzzolinaLucia : Oggi facciamo i conti con i tagli che negli anni hanno colpito sanità e scuola. E le difficoltà che si stanno verif… - DavidPuente : Da Imola Oggi a Nunzia Schilirò, ecco chi ha condiviso la falsa campagna vaccinale anti Covid della Nuova Zelanda

Come sarebbe il Disegno di Legge di Bilancio o il Disegno di Legge Delega per la riforma del ... P otrebbe essere finanziata , come gli altri interventi anti degli ultimi 22 mesi, con uno ... nel Lazio, il bollettino di mercoledì 8 dicembre 2021. nel Lazio su 17.665 tamponi molecolari e 35.339 tamponi antigenici per un totale di 53.004 tamponi, si registrano 1.554 nuovi ...