Concetta | significato e origine del nome

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Dal punto di vista etimologicoè l’italianizzazione del latino concepta, “concepita” (da concipio, “concepire”, ed è untipico soprattutto dell’Italia meridionale, che fa riferimento al dogma cristiano dell’Immacolata Concezione della Vergine Maria, e rientra perciò in quella vasta gamma di nomi che trovano la proprianel culto mariano, come, ad esempio Immacolata, Assunta, Achiropita, Novella e Nives. Ha cominciato a diventare popolare soprattutto dopo l’8 dicembre 1854, data della proclamazione da parte di papa Pio IX del dogma nella costituzione Ineffabilis Deus. Si collega, talvolta, alspagnolo Concepción che, pur risalente alla stessa radice, ha comunque unleggermente diverso. In rari casi, la forma Cettina può essere ricondotta ad altri nomi, quali ...

