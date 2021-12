Chi c'era nel teatrino No vax e No pass al Senato (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Ma che provocazione! Se questo qui continua a dire che sono d’accordo con persone che paragonano l’attuale situazione al nazismo io mi alzo e me ne vado”. Queste le parole usate lo scorso 1 dicembre da Massimo Cacciari su La7 in risposta alle accuse di Alessandro De Angelis. “Vorrei iniziare il mio intervento citando il Codice di Norimberga ed i processi ai medici che durante il nazismo si erano resi colpevoli di gravi crimini eseguendo esperimenti nei lager". Queste invece le parole usante lo scorso 7 dicembre dal filosofo Giorgio Agamben, compagno di Cacciari nel contrasto alle informazioni del “mainstream” su Green pass e vaccini, nel corso di un’audizione in Commissione Affari costituzionali al Senato. Insomma, lo scenario sembra assumere ogni giorno di più i contorni di una tragicommedia. Anche perché quello di Agamben non è ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Ma che provocazione! Se questo qui continua a dire che sono d’accordo con persone che paragonano l’attuale situazione al nazismo io mi alzo e me ne vado”. Queste le parole usate lo scorso 1 dicembre da Massimo Cacciari su La7 in risposta alle accuse di Alessandro De Angelis. “Vorrei iniziare il mio intervento citando il Codice di Norimberga ed i processi ai medici che durante il nazismo si erano resi colpevoli di gravi crimini eseguendo esperimenti nei lager". Queste invece le parole usante lo scorso 7 dicembre dal filosofo Giorgio Agamben, compagno di Cacciari nel contrasto alle informazioni del “mainstream” su Greene vaccini, nel corso di un’audizione in Commissione Affari costituzionali al. Insomma, lo scenario sembra assumere ogni giorno di più i contorni di una tragicommedia. Anche perché quello di Agamben non è ...

