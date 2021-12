Champions League | girone D | Real e Inter agli ottavi | Sheriff in Europa League

Advertising

EnricoTurcato : Roberto De Zerbi diventa il primo allenatore italiano della storia a non vincere nessuna delle sue prime 6 gare da… - Gazzetta_it : Il muro Romagnoli-Tomori. Milan, Salah si ferma così #MilanLiverpool #UCL - OptaPaolo : 4 - Il Milan ha guadagnato quattro punti in questa Champions League: tra le squadre italiane solamente la Roma nel… - Ceruzfries : RT @MilanNewsit: Tomori: 'Amo il Milan, sono felice. Champions League? Magari la vinciamo come il Chelsea' - andreastoolbox : Atalanta Villarreal, dove vedere la partita di Champions in tv e streaming: gli orari | Sky Sport… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

Per l'Inter non sarebbe piacevole se l'affare dovesse andare in portoIl Milan si lecca le ferite dopo l'eliminazione dalla. Ma non tutto è da buttare per i rossoneri, anzi. La ...RISULTATI: IN CAMPO ATALANTA E JUVENTUS Questa sera, mercoledì 8 dicembre, lavivrà la seconda metà della sua sesta e ultima giornata della fase a gironi: i risultati...Siamo al giro di boa anche per il girone H della Juventus che dovrà battere in casa il Malmö e allo stesso tempo sperare in uno stop del Chelsea contro lo Zenit in trasferta per terminare da primi in ...All'Olimpico arriva il Galatasaray primo "Immobile? Da valutare" ROMA (ITALPRESS) - "Domani serve la miglior Lazio: il Galatasaray non ha mai preso gol in tras ...