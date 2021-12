Champions League 2021/2022, tutte le squadre qualificate agli ottavi di finale (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La Champions League 2021/2022 sta per entrare nel suo momento più caldo e, una volta terminata la fase a gironi, si inizierà a pensare agli incontri ad eliminazione diretta che prenderanno il via dal prossimo mese di febbraio con gli ottavi di finale. Questo, di fatto, farà ufficialmente scattare la rincorsa verso la conquista dell’ambitissimo trofeo continentale. Ecco l’elenco di tutte le migliori sedici squadre qualificate agli ottavi. REGOLAMENTO SORTEGGIO ottavi IL REGOLAMENTO, COSA CONTA A PARI PUNTI LE squadre qualificate JUVENTUSBAYERN MONACO LIVERPOOL AJAX MANCHESTER UNITED CHELSEA REAL MADRID INTER SPORTING ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Lasta per entrare nel suo momento più caldo e, una volta terminata la fase a gironi, si inizierà a pensareincontri ad eliminazione diretta che prenderanno il via dal prossimo mese di febbraio con glidi. Questo, di fatto, farà ufficialmente scattare la rincorsa verso la conquista dell’ambitissimo trofeo continentale. Ecco l’elenco dile migliori sedici. REGOLAMENTO SORTEGGIOIL REGOLAMENTO, COSA CONTA A PARI PUNTI LEJUVENTUSBAYERN MONACO LIVERPOOL AJAX MANCHESTER UNITED CHELSEA REAL MADRID INTER SPORTING ...

