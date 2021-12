Calciomercato Napoli, messaggio da Mandava: è l’indizio sul futuro? (Di giovedì 9 dicembre 2021) Reinildo Mandava, terzino mozambicano del Lille, è stato per settimane nel mirino del Napoli nella sessione estiva del Calciomercato. Il laterale ha acceso le speranze dei tifosi azzurri con un commento social sotto l’ultima foto postata dal centravanti del azzurro, Victor Osimhen. Mandava, LilleCalciomercato Napoli, Mandava commenta Osimhen: indizio? I due, che hanno condiviso lo spogliatoio al Lille nella stagione 2019-20, hanno mantenuto un rapporto di amicizia. Il terzino ha voluto lasciare un messaggio al nigeriano per il suo ritorno in campo: “Grande fratello mio! Dio ti benedica“. Roberto Junior Iervolino Leggi su spazionapoli (Di giovedì 9 dicembre 2021) Reinildo, terzino mozambicano del Lille, è stato per settimane nel mirino delnella sessione estiva del. Il laterale ha acceso le speranze dei tifosi azzurri con un commento social sotto l’ultima foto postata dal centravanti del azzurro, Victor Osimhen., Lillecommenta Osimhen: indizio? I due, che hanno condiviso lo spogliatoio al Lille nella stagione 2019-20, hanno mantenuto un rapporto di amicizia. Il terzino ha voluto lasciare unal nigeriano per il suo ritorno in campo: “Grande fratello mio! Dio ti benedica“. Roberto Junior Iervolino

