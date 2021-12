Calciomercato Empoli: piace Murru della Sampdoria. A una condizione (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Calciomercato Empoli: nel mirino Nicola Murru. Il terzino della Sampdoria sta trovando poco spazio con Roberto D’Aversa Nicola Murru è finito nel mirino dell’Empoli in vista della sessione invernale di Calciomercato. Il terzino della Sampdoria, che finora ha trovato poco spazio alla corte di Roberto D’Aversa, potrebbe spingere per la cessione in prestito. Stando a quanto riportato da sampnews24.com il club toscano starebbe monitorando da vicino l’ex Cagliari, ritenuto il rinforzo ideale per la squadra di Aurelio Andreazzoli in caso di cessione di Fabiano Parisi. L’esterno piace molto a Napoli e Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021): nel mirino Nicola. Il terzinosta trovando poco spazio con Roberto D’Aversa Nicolaè finito nel mirino dell’in vistasessione invernale di. Il terzino, che finora ha trovato poco spazio alla corte di Roberto D’Aversa, potrebbe spingere per la cessione in prestito. Stando a quanto riportato da sampnews24.com il club toscano starebbe monitorando da vicino l’ex Cagliari, ritenuto il rinforzo ideale per la squadra di Aurelio Andreazzoli in caso di cessione di Fabiano Parisi. L’esternomolto a Napoli e Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

