Beni culturali, spartita la torta. Metà pretendenti a bocca asciutta. Franceschini divide 264 milioni di finanziamenti. Le fette più grosse a Lazio, Campania e Toscana (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Con 264 milioni disponibili e proposte di interventi per 420 milioni, la lotta tra Soprintendenze, Direzioni regionali dei musei, biblioteche, archivi e uffici culturali vari per accaparrarsi i fondi con cui salvare dal degrado ampie fette del patrimonio culturale italiano è stata dura. Da mesi al Ministero della cultura esaminano i vari progetti, ma alla fine al dicastero retto dal dem Dario Franceschini hanno deciso a chi far arrivare l’assegno e a chi no. Un piano che riguarda decine e decine di gioielli italiani e su cui, varato lo schema di decreto presidenziale, la parola è poi passata al Parlamento per i pareri di competenza. IL QUADRO. La cultura in Italia pesa anche dal punto di vista economico. Nonostante gli effetti della pandemia, che hanno indebolito notevolmente il turismo, il valore del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Con 264disponibili e proposte di interventi per 420, la lotta tra Soprintendenze, Direzioni regionali dei musei, biblioteche, archivi e ufficivari per accaparrarsi i fondi con cui salvare dal degrado ampiedel patrimonio culturale italiano è stata dura. Da mesi al Ministero della cultura esaminano i vari progetti, ma alla fine al dicastero retto dal dem Dariohanno deciso a chi far arrivare l’assegno e a chi no. Un piano che riguarda decine e decine di gioielli italiani e su cui, varato lo schema di decreto presidenziale, la parola è poi passata al Parlamento per i pareri di competenza. IL QUADRO. La cultura in Italia pesa anche dal punto di vista economico. Nonostante gli effetti della pandemia, che hanno indebolito notevolmente il turismo, il valore del ...

