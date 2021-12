Atalanta-Villarreal posticipata | la squadra di Gasperini non scende in campo | la data del recupero

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) E’ arrivata la decisione definitiva: la partita traè stata. Non si giocherà oggi la sfida valida per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Negli ultimi minuti l’arbitro Taylor aveva deciso di ritardare di 20 minuti l’inizio della partita per consentire agli addetti di ripulire ildalla neve. Poi è andato in scena un altro sopralluogo per verificare le condizioni del, l’arbitro ha deciso di rinviare la partita. La sfida si disputerà giovedì alle 16.30. Ladiè in corsa per giocarsi la qualificazione agli ottavi di finale. L'articolo CalcioWeb.