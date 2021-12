A Firenze un presepe con il ponte Morandi crollato. I parenti delle vittime: «Non c’è niente di commemorativo» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Fa discutere il presepe che raffigura la scena del crollo del ponte Morandi di Genova, dove il 14 agosto 2018 hanno perso la vita 43 persone. L’installazione è stata realizzata in un hotel di Firenze e riproduce con precisione il viadotto collassato, i cavi sfilacciati che penzolano dai monconi rimasti in piedi, le macerie sul letto prosciugato del Polcevera, i vigili del fuoco al lavoro per mettere in sicurezza l’area. Sotto la parte destra dell’infrastruttura, alla base delle colonne in cemento, è stata invece posizionata la classica natività, con Gesù in fasce, Giuseppe, Maria, il bue e l’asinello. La scena così raffigurata è stata definita dalla stessa struttura alberghiera come un «presepe d’artista» che è possibile andare a vedere fino al prossimo 6 gennaio nel capoluogo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Fa discutere ilche raffigura la scena del crollo deldi Genova, dove il 14 agosto 2018 hanno perso la vita 43 persone. L’installazione è stata realizzata in un hotel die riproduce con precisione il viadotto collassato, i cavi sfilacciati che penzolano dai monconi rimasti in piedi, le macerie sul letto prosciugato del Polcevera, i vigili del fuoco al lavoro per mettere in sicurezza l’area. Sotto la parte destra dell’infrastruttura, alla basecolonne in cemento, è stata invece posizionata la classica natività, con Gesù in fasce, Giuseppe, Maria, il bue e l’asinello. La scena così raffigurata è stata definita dalla stessa struttura alberghiera come un «d’artista» che è possibile andare a vedere fino al prossimo 6 gennaio nel capoluogo ...

