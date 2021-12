The Boys 3: Nick Wechsler è Blue Hawk in una foto e un video promozionali (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Amazon Prime video ha condiviso online una foto e un video promozionali di The Boys 3, svelando il look di Blue Hawk. In The Boys 3 ci saranno alcuni nuovi arrivi tra cui quello di Blue Hawk, personaggio affidato all'attore Nick Wechsler e di cui online è stata condivisa una foto promozionale. Amazon Prime video ha inoltre pubblicato un video del finto programma Seven on 7, programma ideato dalla malvagia organizzazione Vought. Nel filmato promozionale della terza stagione di The Boys si loda il coinvolgimento di Queen Maeve (Dominique McElligott) con delle attività benefiche a favore delle comunità LGBT, si infanga il ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Amazon Primeha condiviso online unae undi The3, svelando il look di. In The3 ci saranno alcuni nuovi arrivi tra cui quello di, personaggio affidato all'attoree di cui online è stata condivisa unapromozionale. Amazon Primeha inoltre pubblicato undel finto programma Seven on 7, programma ideato dalla malvagia organizzazione Vought. Nel filmato promozionale della terza stagione di Thesi loda il coinvolgimento di Queen Maeve (Dominique McElligott) con delle attività benefiche a favore delle comunità LGBT, si infanga il ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Boys 3: Nick Wechsler è Blue Hawk in una foto e un video promozionali - MatheAquino_ : Marquei como visto The Boys - 1x2 - Cherry - annitaribeiro : Marquei como visto The Boys - 2x1 - The Big Ride - ElfledaHanyu : L'inizio di Boys Dont Cry dei The Cure mi fará sempre pensare alla canzone di Checco Zalone TANTO LO STO SOGNANDO C… - Nerdream_it : Come un fulmine a ciel sereno è arrivato l'annuncio della #SerieTV d'#animazione #spinoff di #TheBoys! Si chiamerà… -