Sullo smart working c'è l'accordo tra governo, Confindustria e sindacati (Di martedì 7 dicembre 2021) Chi si aspettava un incontro conflittuale tra le parti sociali aveva sbagliato a fare i conti. Perché in occasione della firma dell'accordo-quadro che regolamenta il ricorso allo smart working, il governo e i sindacati tornano a stringersi la mano. Il gesto di distensione arriva all'indomani dell'annuncio di uno sciopero generale, fissato per il prossimo 16 dicembre, contro la legge di Bilancio, considerata "insufficiente" sul piano dei contenuti da Cgil e Uil. E restituisce l'immagine di un governo disposto al dialogo, pur dopo un'iniziale sbigottimento espresso dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Al fatto che si tratti di un segnale di volontà per rilanciare il dialogo fa cenno Andrea Orlando. In risposta ai cronisti, il ministro del Lavoro si è augurato che il metodo di ...

