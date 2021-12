Spende una fortuna per diventare una Barbie umana, poi ci ripensa: “Mi faceva sembrare più vecchia” (Di martedì 7 dicembre 2021) Aveva speso migliaia di dollari per somigliare sempre di più ad una Barbie, ma ad un certo punto ha deciso di tornare sui suoi passi. Candice Kloss, 21 anni, si era sottoposta ad un costosissimo intervento di chirurgia estetica per esaudire il suo grande sogno. Nel mese di settembre era riuscita a completare il suo nuovo look, ma dopo qualche settimana ha capito di aver commesso un grande errore. La giovane, che vive a New York, ha ammesso di aver addirittura “dimenticato” l’aspetto che aveva in precedenza. Per questo ha rivoluto indietro il suo aspetto naturale, dopo anni di iniezioni di filler sul viso. LEGGI ANCHE => 80.000 dollari per diventare una Barbie umana. Adesso punta alla clonazione (per un valido motivo) La ragazza, che è anche un’influencer di Instagram, ha speso la bellezza di 13.300 ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 7 dicembre 2021) Aveva speso migliaia di dollari per somigliare sempre di più ad una, ma ad un certo punto ha deciso di tornare sui suoi passi. Candice Kloss, 21 anni, si era sottoposta ad un costosissimo intervento di chirurgia estetica per esaudire il suo grande sogno. Nel mese di settembre era riuscita a completare il suo nuovo look, ma dopo qualche settimana ha capito di aver commesso un grande errore. La giovane, che vive a New York, ha ammesso di aver addirittura “dimenticato” l’aspetto che aveva in precedenza. Per questo ha rivoluto indietro il suo aspetto naturale, dopo anni di iniezioni di filler sul viso. LEGGI ANCHE => 80.000 dollari peruna. Adesso punta alla clonazione (per un valido motivo) La ragazza, che è anche un’influencer di Instagram, ha speso la bellezza di 13.300 ...

Advertising

prideofvikings9 : @90ordnasselA @FBiasin @FrancescoOrdine @tutticonvocati 700 milioni lui li spende in troie per tutta la figa che no… - FrankGrimesSMM : @marifcinter Ma sinceramente chi cazzo spende 1700€ per un piumino con sopra il logo di una squadra di calcio? Ma c… - mycom_global_it : Sei pronto ad approfittare dell'alta stagione? Il periodo natalizio è una delle stagioni più importanti per molte a… - sabinods : @matteosalvinimi Ma cosa ha tagliato…??? che per la tua cialtronaggine, per i Green pass una famiglia con figli stu… - GigiGx : @ElisaDospina 'una persona che si spende in difesa dei no vax' mi sembrava abbastanza chiaro come concetto. #eInvece -