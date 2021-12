Sanremo 2022 | qualcuno voleva acquistare la lista dei big in anteprima per 15k euro | il retroscena

Leggi su novella2000

(Di martedì 7 dicembre 2021) L’annuncio anticipato dei cantanti diL’annuncio dei cantanti che parteciperanno aè stato fatto un po’ in anticipo rispetto agli scorsi anni. La Rai ha improvvisamente cambiato il regolamento per l’annuncio e Amadeus (direttore artistico e conduttore del Festival) li ha rivelato sabato 4 dicembre durante il TG1 della 20. Per L'articolo proviene da Novella 2000.